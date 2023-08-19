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Сегодня, 15:38

В Mortal Kombat 1 уже можно поиграть, но не всем

Владислав Шалганов
Корреспондент
Mortal Kombat 1.
Фото NetherRealm Studio
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Стартовал бета-тест ожидаемого файтинга Mortal Kombat 1 — доступ пока что получили только предзаказавшие премиум-издание игры для PS5 и Xbox Series.

Тестирование продлится до 21 августа включительно. Среди играбельных персонажей: Лю Канг, Саб Зиро, Кенши, Китана, Джонни Кейдж и Ли Мей. Также можно будет опробовать камео-бойцов — Кано, Соню, Джакса и Фрост.

Игроки смогут подраться друг с другом в мультиплеере, а также в одиночку против компьютера в классических башнях испытаний, доступных в каждой части игры.

Релиз файтинга Mortal Kombat 1 запланирован на 19 сентября 2023 года для ПК, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch.

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