В начале 2024 года в Dota 2 появятся несколько новых предметов качества «Аркана»

Ранее Valve обещала выпустить новые Arcаna-предметы «после The International», и многие надеялись, что это случится вместе с первым патчем. Однако этого не произошло.

В официальном анонсе разработчики рассказали, что впереди игроков ждет тематическое зимнее обновление «Холодрыжество», выход которого назначен на декабрь. И только после этого, в «первые месяцы 2024 года», в игре появятся новые «Арканы» — они станут доступными в рамках некого масштабного события, работа над которым все еще идет.