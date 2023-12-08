В новом хорроре на Unreal Engine 5 придется общаться с духами по микрофону

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8 января в Steam выйдет Supernormal — очередной хоррор на Unreal Engine 5 с весьма и весьма неплохой графикой.
Впрочем, главная его «фишка» — это распознавание голоса через микрофон.
Игроку не придется сдерживать вопли ужаса, чтобы не проиграть — напротив, нужно будет общаться с населяющими дом духами, чтобы вытягивать из них подсказки и, в конечном итоге, раскрыть исчезновение некой девушки.
Разработчики рассказали, что Supernormal вдохновляется отмененным хоррором Allison Road, который, в свою очередь, отсылал к P.T. от Хидео Кодзимы.