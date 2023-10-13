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Сегодня, 21:12

В новом хорроре с реалистичной графикой нельзя кричать — или проиграешь

Богдан Виноградов
Корреспондент
DONT SCREAM.
Фото Joure &amp; Joe
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Unreal Engine 5 позволяет создавать игры с необычайно реалистичной графикой, и хоррор DON'T SCREAM явно входит в их число — геймплей оттуда нетрудно перепутать с какой-нибудь «Ведьмой из Блэр».

Но визуальные изыски — не единственное, чем может удивить DON'T SCREAM. Игроку придется подключать микрофон, после чего помалкивать. Игра регистрирует звуки, и случайный крик при виде скримера может привести к смерти.

Пример возможностей редактора UEFN. Карта из редактора Fortnite поражает графикой — больше никакой мультяшности

Проектом занимаются всего двое разработчиков, да и его продолжительность совсем не велика. Тем не менее, скромное «инди» уже сумело обратить на себя внимание публики.

Источник: Steam
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