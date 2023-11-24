В новом ролике «Смуты» можно оценить графику внутри игровых заставок

Разработчики из Cyberia Nova поделились новой сюжетной заставкой из грядущей российской RPG под названием «Смута».

Пока непонятно, какой конкретно момент она описывает в сюжете игры, но по нему можно оценить то, как игра будет выглядеть и как в ней будут смотреться сюжетные кат-сцены.

Выход игры запланирован на 26 февраля 2024 года. Игра будет эксклюзивом для ПК и выйдет исключительно в VK PLAY. «Смута» будет стоить 2015 рублей, но во время предзаказа ее можно купить за 1612 рублей.