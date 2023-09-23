В новой игре по «Звездным войнам» будет нельзя проиграть — сюжет продолжится и после смерти героев

Star Wars Eclipse, новая игра по знаменитой франшизе от студии Quantic Dream (Heavy Rain, Detroit: Become Human) была анонсирована сравнительно давно, но все еще находится на ранних стадиях разработки. Тем не менее, разработчики поделились интересной деталью о проекте — в нем не будет экрана смерти.

Умереть может любой играбельный персонаж, но это не приведет к перезагрузке — сюжет просто продолжится без него. Учитывая, что нечто подобное было реализовано и в Detroit — в заявления Quantic Dream поверить нетрудно.