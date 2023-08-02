В первом тизере новой российской игры про Русь показали Василису Премудрую

1С представила тизер игры по «Сказкам Старой Руси» — вымышленной вселенной художника Романа Папсуева, созданной на основе русских сказок и славянской мифологии. В нем разработчики показали, как рисуют Василису Премудрую (она же — царевна Лягушка) и заодно пригласили на работу художника по спецэффектам.

Вскоре должна появиться первая информация о проекте — пока официально неизвестны даже название игры и жанр. Впрочем, судя по опубликованным студией описаниям вакансий, скорее всего игра будет «сюжетным рогаликом с карточной механикой боя», похожим на Slay the Spire.