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Сегодня, 20:30

В первом тизере новой российской игры про Русь показали Василису Премудрую

Богдан Виноградов
Корреспондент
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1С представила тизер игры по «Сказкам Старой Руси» — вымышленной вселенной художника Романа Папсуева, созданной на основе русских сказок и славянской мифологии. В нем разработчики показали, как рисуют Василису Премудрую (она же — царевна Лягушка) и заодно пригласили на работу художника по спецэффектам.

Вскоре должна появиться первая информация о проекте — пока официально неизвестны даже название игры и жанр. Впрочем, судя по опубликованным студией описаниям вакансий, скорее всего игра будет «сюжетным рогаликом с карточной механикой боя», похожим на Slay the Spire.

Источник: 1С Game Studios
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