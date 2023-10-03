В PlayStation Plus можно бесплатно забрать космический хоррор The Callisto Protocol

Сегодня, 20:14
PlayStation Plus пополнила список доступной библиотеки игр по подписке. Одной из новых игр стала The Callisto Protocol.
Это космический хоррор-шутер с элементами выживания, повествующий игрокам о путешествии на затерянной космической тюрьме, наполненной пришельцами. За разработку игры отвечал Глен Скофилд, ответственный за хоррор Dead Space.
Также библиотека пополнится игрой The Weird West. Это ролевая игра с элементами иммерсивного симулятор от создателей Dishonored. В ней игрокам придется путешествовать по фантастическим пустошам Дикого Запада.