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Сегодня, 18:16

В России хотят контролировать расходы геймеров — для этого создадут единую систему

Владислав Шалганов
Корреспондент
God Of War.
Фото Santa Monica Studio
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В стране подготовили законопроект о проведении платежей в видеоиграх через Единый регулятор азартных игр.

Авторы законопроекта предлагают ввести законодательные определения терминов «видеоигра», «организатор видеоигры» и «оператор площадки торговли объектами видеоигр». Регулятор хочет, чтобы деньги от продаж игр и всех операций внутри них отчислялись не различным торговым площадкам, включая Steam, Epic Games Store и другие, а в специальный центр учета перевода ставок.

После вычета специального налога (его направят на поддержку российским разработчикам игр) средства поступят на кошелек.

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