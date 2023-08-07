В России подешевели видеокарты — дело в потере интереса к криптовалюте

Снижение стоимости техники произошло из-за появления на рынке недорогой китайской альтернативы, а также из-за снижения спроса на высокопроизводительные карты со стороны майнеров.

В первом полугодии 2023 года средняя стоимость компьютерного железа упала на 36% по сравнению с предыдущим годом.

Но несмотря на падение цен, спрос на видеокарты все еще высок — теперь им заинтересовались разработчики нейросетей и искусственного интеллекта.

Вместе с тем многие компании закупают видеокарты про запас, так как до сих пор не до конца понятна геополитическая ситуация и перспективы наличия этих устройств на российском рынке.