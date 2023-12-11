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Сегодня, 14:57

В России помогут создателям инди-игр

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Организация развития видеоигровой индустрии
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VK PLAY, издательство Astrum Entertaiment и АПРИОРИ (Ассоциация профессионалов индустрии оперирования и разработки игр) объявили о скором открытии инди-инкубатора Prototype.indie — площадки, которая будет помогать российским независимым разработчикам успешно выпускать игры.

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Инкубатор будет создан на основе популярного сообщества «индимейкер», а его создатель и руководитель направления VK PLAY indie Александр Егоров возглавит новый проект. Главная задача Prototype.indie — менторинг: разработчиков будут обучать правильному позиционированию проектов и поиску инвестиций.

Источник: Российская Газета
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