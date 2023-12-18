В России появится свой «убийца» Apple и Samsung — смартфон уже можно предзаказать

Рутек представила «Р-ФОН» — российский смартфон, работающий на базе операционной системы «РОСА Мобайл».

У смартфона восьмиядерный процессор MediaTek Helio G99, 8 ГБ оперативной памяти и флеш-накопитель емкостью 128 Гбайт с возможностью расширения до 2 Тбайт с помощью microSD. Р-Фон защищен прочным стеклом Gorilla Glass 5 и оснащен камерой в 50 мегапикселей.

Р-ФОН. Фото Рутек

Телефон окрестили антишпионским смартфоном — все из-за драйверов собственной разработки, позволяющей улучшить защиту аппаратных компонентов от взлома. Любой желающий уже может оставить заявку на предзаказ.