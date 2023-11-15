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Сегодня, 11:41

В России разработчиков онлайн-игр обяжут открывать филиалы и серверы

PUBG.
Фото Krafton
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В правительстве обсуждают возможность создания инициативы, согласно которой зарубежных разработчиков обяжут открывать в России свои филиалы.

Более того, их также могут обязать держать в стране специальные серверы для русских игроков и платить сбор в поддержку российских видеоигровых студий.

Как рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сейчас проект находится на самых ранних стадиях и дорабатывается. Эксперты области же заявляют о том, что на данный момент реализовать такую задумку будет проблематично.

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