В России создана первая профессиональная Киберспортивная лига по Counter-Strike: Global Offensive

В России создана первая профессиональная Киберспортивная лига по Counter-Strike: Global Offensive, сообщает пресс-служба организации. Это станет самым большим турниров в мире по онлайн-играм, в котором в течение полугода пройдет более 180 матчей.

Российская профессиональная Киберспортивная лига была организована по аналогии с РПЛ и КХЛ, когда в течение нескольких месяцев определяются сильнейшие команды, которые потом играют на выбывание друг против друга.

В турнире будет участвовать 14 команд. Призовой фонд составит 6 миллионов рублей.