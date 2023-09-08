В «Сан-Андреас» могла быть возможность декорировать свой дом

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Дата-майнер SWEGTA обнаружил информацию о том, что в GTA San Andreas можно было покупать мебель для дома СиДжея.
Согласно найденной информации в коде, у главного героя игры была бы возможность прогуливаться по нескольким магазинам в городе (так же, как в случае с одеждой) и подбирать мебель для своего дома на Гроув-Стрит. Во внутриигровой статистике велся бы учет того, сколько игрок потратил на вещи для дома.
Дата-майнер добавил, что неизвестно, как далеко в разработке зашла эта функция, но предположил, что ее отбросили на ранних этапах.