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Сегодня, 17:22

В Сеть утек геймплей мобильной Asassin's Creed для Android и iOS

Владислав Шалганов
Корреспондент
Скриншот игры.
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Действие мобильной Asassin's Creed перенесет игроков в Древний Китай. Сейчас игра находится в закрытом бета-тестировании, однако игроки уже начали сливать геймплейные отрывки на YouTube.

В ролике одного из тестеров можно заметить, что в игре появится персонаж из предыдущей части Assassin's Creed: Одиссея. Это позволяет предположить, что история новой части затронет в том числе и эпоху Древней Греции.

Сейчас игра носит кодовое название «Assassin's Creed: Jade». Точной даты релиза еще нет.

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