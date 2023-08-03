В Сеть утек геймплей мобильной Asassin's Creed для Android и iOS

Действие мобильной Asassin's Creed перенесет игроков в Древний Китай. Сейчас игра находится в закрытом бета-тестировании, однако игроки уже начали сливать геймплейные отрывки на YouTube.

В ролике одного из тестеров можно заметить, что в игре появится персонаж из предыдущей части Assassin's Creed: Одиссея. Это позволяет предположить, что история новой части затронет в том числе и эпоху Древней Греции.

Сейчас игра носит кодовое название «Assassin's Creed: Jade». Точной даты релиза еще нет.