В США нашли женщину по имени Барби Оппенгеймер. Ее муж — родственник создателя атомной бомбы

Пенсионерка из США Барби Оппенгеймер рассказала, как сложилась ее жизнь после выхода в прокат фильмов «Барби» и «Оппенгеймер».

«Мы пошли на премьеру «Оппенгеймера». Отец моего мужа — троюродный брат Роберта Оппенгеймера, поэтому нам очень хотелось посмотреть. Я осталась довольна фильмом, так как он заставляет людей задуматься о моральных вопросах и о тем, какую роль Оппенгеймер сыграл в истории.

А потом мы пошли на «Барби». Я не была уверена, что моему мужу понравится, но он все время громко смеялся. На следующей неделе я поеду с группой женщин, и мы все наденем розовое. Я надену футболку Барбенгеймера", — приводит слова Оппенгеймер Slate.