В Starfield появился перевод всех диалогов на русский язык

Пользовательница форума ZoneOfGames с ником Segnetofaza опубликовала новую версию русификатора для Starfield — в ней все диалоги переведены на русский.

Starfield. Фото Bethesda

Перевод выполнялся с помощью DeepL — лучшего на данный момент онлайн-переводчика на основе машинного обучени. По словам девушки, пока весь процесс находится на стадии альфа-тестирования и, со временем, будет исправляться.

Starfield. Фото Bethesda

Перевод диалогов и перевод интерфейса — две разных работы, но по словам Segnetofaza их можно поставить друг на друга.