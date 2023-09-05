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Сегодня, 18:19

В Starfield появился перевод всех диалогов на русский язык

Владислав Шалганов
Корреспондент
Starfield.
Фото Bethesda
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Пользовательница форума ZoneOfGames с ником Segnetofaza опубликовала новую версию русификатора для Starfield — в ней все диалоги переведены на русский.

Starfield.
Фото Bethesda

Перевод выполнялся с помощью DeepL — лучшего на данный момент онлайн-переводчика на основе машинного обучени. По словам девушки, пока весь процесс находится на стадии альфа-тестирования и, со временем, будет исправляться.

Starfield.
Фото Bethesda

Перевод диалогов и перевод интерфейса — две разных работы, но по словам Segnetofaza их можно поставить друг на друга.

Starfield. В Starfield уже перевели на русский язык главное меню и интерфейс

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