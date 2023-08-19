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Сегодня, 17:41

В Starfield у игроков могут забрать дом за долги

Владислав Шалганов
Корреспондент
Starfield.
Фото Bethesda
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Выход Starfield от Bethesda все ближе, и с каждым днем появляется больше интересных фактов о мире игры. Например, у игрока могут забрать дом из-за долгов по ипотеке.

Если вовремя не заплатить за жилье, то входную дверь в апартаменты игрока заблокируют и к нему придет следующее сообщение:

«ГалБанк запер ваш дом. Он будет закрыт до тех пор, пока вы не внесете процент по ипотеке равный 500 кредитам. Оплата процента даст вам недельный доступ к апартаментам до следующего платежа. Неограниченный доступ станет доступен после полной оплаты стоимости дома».

Starfield.
Фото Bethesda

Стоимость квартиры, по информации инсайдеров, составляет 50 тысяч кредитов.

Starfield.
Фото Bethesda

Космическая экшен-рпг Starfield выйдет на ПК и Xbox Series 6 сентября 2023 года. Игра уже доступна для предварительной загрузки.

Starfield. Starfield уже можно скачать на ПК, но российским геймерам придется помучиться
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