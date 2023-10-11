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Сегодня, 18:15

В Steam появился симулятор жизни в Сибири с полицейскими-взяточниками, медведями и водкой

Владислав Шалганов
Корреспондент
Trans-Siberian Railway Simulator.
Фото Pentacle
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Студия Pentacle опубликовала в Steam страницу игры Trans-Siberian Railway Simulator — симулятор сибирского водителя электровоза.

«В игре Trans-Siberian Railway Simulator вас ждут невероятные испытания на железной дороге и задания на выживание на реально существующих опасных российских маршрутах. Почувствуйте, каково это — сесть за пульт управления грузового электровоза и исследовать нетронутый природный ландшафт, который наверняка вызовет у вас восторг», — пишут Pentacle.

Trans-Siberian Railway Simulator.
Фото Pentacle

Игроку предстоит не только управлять огромным поездом, но и выполнять задания для русской мафии, скрываться от продажных полицейских, пить воду и участвовать в битве с медведем.

Trans-Siberian Railway Simulator.
Фото Pentacle

Дата выхода игры неизвестна, но уже сейчас можно опробовать демо-версию.

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