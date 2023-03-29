В свежем трейлере Tekken 8 показали геймплей за Линь Сяою

Японская компания Bandai Namco опубликовала очередной геймплейный трейлер Tekken 8, на сей раз посвященный Линь Сяою. Она является одноклассницей Дзина Кадзамы.

Наивная школьница дебютировала в третьей части серии — она приняла участие в турнире в надежде построить парк развлечений в Китае на вырученные за победу деньги. Согласно каноничной концовке, сделать этого ей не удалось.

В ролике Линь расправляется с Ниной Уильямс на праздничном параде, а также уделывает Кинга в джунглях. Увы, домашнюю панду героини не показали, зато на заднем фоне одной из арен мелькает фанат в костюме зверя.

Дата выхода Tekken 8 неизвестна, но релиз состоится на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Ранее показывали таких бойцов, как Jack-8, Ларс, Маршалл Ло, Пол Феникс и Кадзуя Мисима.