В сюжетных модах для Cyberpunk 2077 появился любимый игроками персонаж

Сегодня, 18:00
Дополнение Fantom Liberty для Cyberpunk 2077 выйдет уже скоро, но фанаты не собираются дожидаться этого сложа руки.
Для игры вышло уже довольно много модов, добавляющих сюжетные квесты. И некоторые из них — например, Hot Fuzz и Californication требуют запущенного романа с Джуди Альварес, «звездой» оригинальной игры.
Неудивительно — игрокам явно не хватило контента с одной из красивых девушек Найт Сити. Впрочем, не забывает коммьюнити и о Джеки, лучшем друге главного героя — квест One More Light начинается с СМС от его матушки.