В The Last of Us 2 появится отсылка на Mortal Kombat и другие культовые игры

Сегодня, 19:14
В режим No Return для ремастера The Last of Us Part 2 добавят различные пасхалки к культовым играм.
Так, на футболках персонажей можно будет заметить логотипы Mortal Kombat, Killzone, Mad Max, Hotline Miami, Siren, Syphon Filter, Twisted Metal и Jak & Dexter. Многие из игр — ранние эксклюзивы PlayStation, о которых сейчас, к сожалению, ничего не слышно. Качество скриншотов, к сожалению, оставляет желать лучшего — снимки в лучшем разрешении появятся после релиза игры.
Релиз ремастера The Last of Us Part 2 для PlayStation 5 состоится 18 января.