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Сегодня, 13:10

В турецком PS Store уже можно купить Mortal Kombat 1 — базовая версия игры стоит 5000 рублей

Владислав Шалганов
Корреспондент
Фото Mortal Kombat 1
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В турецком PlayStation Store открылись предзаказы самого ожидаемого файтинга осени Mortal Kombat 1. Цена за версию игры без сезонного пропуска составит 1399 лир или 5000 рублей.

За расширенное издание с первым набором платных бойцов и возможностью поиграть раньше остальных придется заплатить 1999 лир — по нынешнему курсу это чуть больше 7000 рублей.

Фото PlayStation Store

Ранее разработчики файтинга поделились новым трейлером, в котором были показаны измененные дизайны Рептилии, Сайракса, Хавика, Страйкера, Ашри и Сарины.

Релиз игры запланирован на 19 сентября текущего года.

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