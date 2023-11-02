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Сегодня, 11:56

В Ubisoft экономят на художниках — арт по Assassin's Creed рисует нейросеть

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Midjourney
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В интернете заметили, что Ubisoft начала постить нейросетевые арты по Assassin's Creed. И если Twitter латиноамериканского подразделения выложил арт в духе мультиков Pixar и прямо указал, что его сделала нейросеть Midjourney, то голландцы запостили сгенерированную к Хэллоуину картинку молча.

Теоретически ничего плохого в этом нет — почему бы не продвигать собственную игру изображениями из нейросетей, которые тренируются на оригинальном арте?

Тем не менее некоторые пользователи остались недовольными — дескать, это обесценивает труд художников, да и в целом выглядит лениво.

Источник: TG-канал WELOVEGAMES
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