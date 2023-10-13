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Сегодня, 18:35

В World of Warhsips появятся командиры из «Героев меча и магии 3»

Богдан Виноградов
Корреспондент
World of Warships.
Фото Wargaming.net
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«Герои меча и магии 3» — далеко не новая игра, но многие до сих пор вспоминают ее с теплотой. Вероятно, именно поэтому в World of Warships случилась самая неожиданная коллаборация года — скоро туда добавят командиров из «Героев».

Одним из этих командиров станет Катерина Железный Кулак, прибывшая на морской театр боевых действий прямиком из Эрафии.

А на новой карте появятся спрятанные области и особенные элементы, которые можно будет разблокировать за кристаллы.

Мир танков. В «Мир танков» добавят Труса, Балбеса и Бывалого из фильмов Гайдая

Судя по промо-видео, вернутся даже гексы! Впрочем, они могут быть просто элементом графики трейлера.

Источник: Ubisoft.com
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