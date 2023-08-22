В «Зале славы видеоигр» выберут выдающихся русских разработчиков

Открылся цифровой «Зал славы видеоигровой индустрии». На его сайт можно отправить разработчиков или игры, которые повлияли на развитие отечественного геймдева.

26 сентября пройдет пользовательское голосование, которое и определит победителей, проходящих в зал славы.

Уже сейчас в список персоналий попали Николай Дыбовский (Мор.Утопия) и Роберт Багратуни (Atomic Heart) — за них и многих других проголосовало жюри. Хватает там и хорошо знакомых русским геймерам игр — от «Космических рейнджеров» до недавней Black Book.

Авторами проекта выступила организация развития видеоигровой индустрии, объединяющая десятки разработчиков и экспертов.