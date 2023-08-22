В «Зале славы видеоигр» выберут выдающихся русских разработчиков

Сегодня, 14:30
Открылся цифровой «Зал славы видеоигровой индустрии». На его сайт можно отправить разработчиков или игры, которые повлияли на развитие отечественного геймдева.
26 сентября пройдет пользовательское голосование, которое и определит победителей, проходящих в зал славы.
Уже сейчас в список персоналий попали Николай Дыбовский (Мор.Утопия) и Роберт Багратуни (Atomic Heart) — за них и многих других проголосовало жюри. Хватает там и хорошо знакомых русским геймерам игр — от «Космических рейнджеров» до недавней Black Book.
Авторами проекта выступила организация развития видеоигровой индустрии, объединяющая десятки разработчиков и экспертов.