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Сегодня, 14:30

В «Зале славы видеоигр» выберут выдающихся русских разработчиков

Богдан Виноградов
Корреспондент
Зал славы видеоигровой индустрии.
Фото Организация развития видеоигровой индустрии
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Открылся цифровой «Зал славы видеоигровой индустрии». На его сайт можно отправить разработчиков или игры, которые повлияли на развитие отечественного геймдева.

26 сентября пройдет пользовательское голосование, которое и определит победителей, проходящих в зал славы.

Уже сейчас в список персоналий попали Николай Дыбовский (Мор.Утопия) и Роберт Багратуни (Atomic Heart) — за них и многих других проголосовало жюри. Хватает там и хорошо знакомых русским геймерам игр от «Космических рейнджеров» до недавней Black Book.

Авторами проекта выступила организация развития видеоигровой индустрии, объединяющая десятки разработчиков и экспертов.

Источник: Зал славы видеоигровой индустрии
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