V1olent может покинуть Sigma.YNT и перейти в Nemiga

Сегодня, 14:12
Nemiga Gaming продолжает выбирать игрока на позицию керри, сообщает Metaratings.ru.
Ранее команду покинул Илья Kiritych Ульянов. По информации источника, он станет новым игроком Virtus.pro.
Одним из кандидатов на позицию керри в Nemiga Gaming является Александр V1olent Парк. Игрок уже был приглашен на тесты в организацию, но окончательное решение по его кандидатуре на данный момент не принято.
Также есть вероятность прихода в белорусскую команду бывшего керри VP Александра krylat Крылатова в качестве обмена игроками между организациями.