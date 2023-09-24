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Сегодня, 13:20

Valve анонсировала новый компендиум The International — он будет отличаться от прошлых

Владислав Шалганов
Корреспондент
Dota 2.
Фото Valve
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Valve анонсировала выход нового компендиума для Dota 2.

Согласно заявлению студии, набор подарков для любителей киберспорта выйдет уже на следующей неделе, точной даты выхода пока нет.

Dota 2.
Фото Valve

Ранее Valve также заявляла, что откажется от привычных боевых пропусков в честь The International — что точно ждет игроков, пока неизвестно.

«Природа боевого пропуска такова, что в него можно включить почти все, что мы разрабатываем для игры в течение года. Так и случилось: в последние годы сезон боевого пропуска был невероятно захватывающим, но по сравнению с ним остальная часть года казалась пресной», — заявили Valve.

Турнир The International пройдет с 20 по 29 октября.

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