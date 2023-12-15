Valve раздает подарки в Dota 2, но игрокам они вряд ли понравятся

анта-Клаус раздает хорошим детям подарки, а маленьким негодяям — угольки. Именно эту практику взяли на вооружение в Valve — многие игроки в Dota 2 получили в подарок бесполезный предмет «Крайне токсичный уголек».

В нагрузку к полезным ископаемым идет бан аккаунта — за «смурфинг» (создание и прокачка нового аккаунта опытным игроком) и токсичность в чате.

Фото Valve

К сожалению, продать уголь на торговой площадке не выйдет и он останется у заблокированного игрока исключительно в качестве своеобразного сувенира.