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Сегодня, 12:55

«Ведьмак 4» делают полным ходом — над игрой трудится уже половина студии

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото CD Projekt Red
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Разработка новой части «Ведьмака» под кодовым названием Polaris давно никакой не секрет. Но сейчас стала известной интересная деталь: оказывается, над проектом работает практически половина студии.

Project Polaris. The Witcher 4 тестируют на консолях уже сейчас — второго фиаско в духе релиза Cyberpunk 2077 не будет

Для сравнения: в июле речь шла о 35 процентах, то есть примерно о 260 сотрудниках. Если с тех пор количество разработчиков не менялось слишком сильно, то над новым «Ведьмаком» трудятся сразу 370 человек. А это может означать, что за игру взялись всерьез и ждать релиза еще несколько лет не придется.

Источник: TG-канал Epic Games Store
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