«Ведьмак 4» делают полным ходом — над игрой трудится уже половина студии

Разработка новой части «Ведьмака» под кодовым названием Polaris давно никакой не секрет. Но сейчас стала известной интересная деталь: оказывается, над проектом работает практически половина студии.

Для сравнения: в июле речь шла о 35 процентах, то есть примерно о 260 сотрудниках. Если с тех пор количество разработчиков не менялось слишком сильно, то над новым «Ведьмаком» трудятся сразу 370 человек. А это может означать, что за игру взялись всерьез и ждать релиза еще несколько лет не придется.