«Ведьмак» не прошел проверку на реализм

YouTube-блогер Найтмэр решил выяснить, получится ли выхватывать меч из-за спины так, как это делал Геральт в «Ведьмаке 3». Результат оказался разочаровывающим — сделать это одним движением оказалось невозможно.

И дело не в длине рук или точном положении ножен — чтобы этот трюк получился, мечник должен быть выше 230 сантиметров, чего о Геральте явно не скажешь. А вот описанный в книгах Сапковского ведьмачий клинок относительно небольших размеров удалось достать из-за спины без проблем.