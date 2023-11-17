Victoria 3, Railroads Online и F1 23 стали временно бесплатными

Сразу у трех игр начались бесплатные выходные в Steam — это значит, что в них можно поиграть бесплатно до 20 ноября.

Фото Paradox Interactive

Victoria 3 — глобальная стратегия от студии Paradox, события которой происходят в XIX веке. В первую очередь игроку придется не воевать, а заниматься ростом экономики и международными отношениями.

Фото Astragon

Railroads Online — классическая игрушечная «железная дорога» из нашего детства, перенесенная на мониторы компьютеров. Как нетрудно догадаться из названия, ее главная «фишка» — это возможность строить железные дороги вместе с друзьями. Важно: игра недоступна для российских аккаунтов Steam.

Фото EA

F1 23 — это свежий симулятор гонок «Формулы 1» от ЕА. Крутые болиды и знаменитые трассы дополняются сюжетным режимом, в котором разработчики обещают «высокоскоростную драму и разгоряченное соперничество».