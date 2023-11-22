Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 резко подорожала во всем мире — виноваты санкции США

Обозреватели заметили, что цены на видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4090 в сравнении с октябрем взлетели как в США, так и в Европе — в обоих случаях актуальная цена превышает рекомендованную розничную.

Найти видеокарту в наличии получится не в каждой торговой сети. Повысились цены и в России — со 189 тысяч рублей до 209 тысяч за самую дешевую модель.

Эксперты связывают резкий скачок цен с ограничениями, введенными США в отношении Китая — теперь в эту страну нельзя поставлять RTX 4090 из опасений, что китайцы будут использовать ее в разработках искусственного интеллекта.