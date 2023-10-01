Видеокарты под названием GeForce RTX 5090 уже продаются в Китае

В Сети появились фотографии видеокарты GeForce RTX 5090... Трудно в это поверить, правда? На самом деле и не стоит — разумеется, речь идет не о настоящей видеокарте следующего поколения, которую еще даже не анонсировали, а о чем-то непонятном из Китая.

Те самые видеокарты.

Вероятно, эти видеокарты прямо сейчас где-то продаются и кем-то покупаются, но что на самом деле скрывается в коробке с неказистой анимешной девочкой сказать практически невозможно. Даже на этой самой коробке указано всего 24 гигабайта памяти, в то время как в настоящей RTX 5090 их ожидается 32.