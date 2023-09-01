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Сегодня, 13:41

Видеокарты RTX 3070 и RTX 3060 Ti показывают меньше 60 FPS в Starfield

Владислав Шалганов
Корреспондент
Starfield.
Фото Bethesda
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Сайт Gamegpu.tech проверил современное железо на максимальных настройках Starfield. Результат может удивить.

Starfield.
Фото Bethesda

Ультра-настройки без FSR (технология масштабирования картинки в современных 3D-играх, позволяющая увеличить производительность с минимальными потерями качества итогового изображения):

— В разрешении 1920x1080 средний FPS в 25 кадров показали видеокарты Radeon RX 6600 и GeForce RTX 2060. Минимальный FPS не менее 25 кадров могут обеспечить видеокарты уровня Radeon RX 6600 или GeForce RTX 2080. Комфортный FPS в 60 кадров могут обеспечить карты Radeon RX 6800 и GeForce RTX 3080 Ti.

— В разрешении 2560х1440 средний FPS в 25 кадров показали Radeon RX 6600 и GeForce RTX 3060. Минимальный FPS не менее 25 кадров могут обеспечить Radeon RX 6600 XT и GeForce RTX 2080 Super. Комфортный средний FPS в 60 кадров могут обеспечить Radeon RX 6800 XT и GeForce RTX 4070 Ti.

— В разрешении 3840x2160 средний FPS 25 в кадров показали Radeon RX 6700 XT и GeForce RTX 3070. Минимальный FPS не менее 25 кадров могут обеспечить видеокарты уровня Radeon RX 6800 или GeForce RTX 4070. Комфортный средний FPS в 60 кадров могут обеспечить Radeon RX 7900 XTX и GeForce RTX 4090.

Starfield.
Фото Bethesda

УЛЬТРА с включенным FSR:

В разрешении 1920x1080 средний FPS 25 кадров показали видеокарты Radeon RX 6600 и GeForce RTX 2060. Минимальный FPS не менее 25 кадров могут обеспечить видеокарты Radeon RX 6600 и GeForce RTX 2070. Комфортный средний FPS в 60 кадров могут обеспечить Radeon RX 6750 или GeForce RTX 3080.

В разрешении 2560х1440 средний FPS в 25 кадров показали видеокарты Radeon RX 6600 и GeForce RTX 3060. Минимальный FPS не менее 25 кадров могут обеспечить видеокарты Radeon RX 6600 или GeForce RTX 2070s. Комфортный средний FPS в 60 кадров могут обеспечить Radeon RX 6800 или GeForce RTX 4070 Ti.

В разрешении 3840x2160 средний FPS в 25 кадров показали Radeon RX 6600 XT или GeForce RTX 2080. Минимальный FPS не менее 25 кадров могут обеспечить Radeon RX 6600 XT или GeForce RTX 2080 Super. Комфортный средний FPS в 60 кадров могут обеспечить Radeon RX 7900 XT или GeForce RTX 4080.

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