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Авторы скандально известной The Day Before выпустили заявление, где попытались оправдаться за неудачный релиз. По их словам, разработка игры вовсе не была намеренным обманом, они сохранили прекрасные отношения с издателями, вернули деньги всем, кто запросил возврат, а в провале игры оказались виноваты недобросовестные блогеры, которые решили хайпануть.
Оказалось, что они на самом деле были выполнены и только некоторые функции временно отключены из-за багов. Разумеется, игроки восприняли это обращение в штыки — и реакции, и саркастичные комментарии показывают отношение аудитории вполне однозначно.