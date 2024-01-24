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Сегодня, 17:27

Виноваты блогеры, которые решили хайпануть, — авторы The Day Before пытаются оправдаться

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Fntastic
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Авторы скандально известной The Day Before выпустили заявление, где попытались оправдаться за неудачный релиз. По их словам, разработка игры вовсе не была намеренным обманом, они сохранили прекрасные отношения с издателями, вернули деньги всем, кто запросил возврат, а в провале игры оказались виноваты недобросовестные блогеры, которые решили хайпануть.

The Day Before. Серверы The Day Before отключили — об этом предупреждали еще месяц назад

Оказалось, что они на самом деле были выполнены и только некоторые функции временно отключены из-за багов. Разумеется, игроки восприняли это обращение в штыки — и реакции, и саркастичные комментарии показывают отношение аудитории вполне однозначно.

Источник: TG-канал WELOVEGAMES
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