Виноваты блогеры, которые решили хайпануть, — авторы The Day Before пытаются оправдаться

Авторы скандально известной The Day Before выпустили заявление, где попытались оправдаться за неудачный релиз. По их словам, разработка игры вовсе не была намеренным обманом, они сохранили прекрасные отношения с издателями, вернули деньги всем, кто запросил возврат, а в провале игры оказались виноваты недобросовестные блогеры, которые решили хайпануть.

Оказалось, что они на самом деле были выполнены и только некоторые функции временно отключены из-за багов. Разумеется, игроки восприняли это обращение в штыки — и реакции, и саркастичные комментарии показывают отношение аудитории вполне однозначно.