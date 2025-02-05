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Сегодня, 17:10

VK включит монетизацию для блогеров — подойдут не все

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Freepik
Telegram Дзен

ВКонтакте запускает собственную программу монетизации для блогеров. Подать заявку могут владельцы сообществ с количеством от 1000 до 100 000 подписчиков.

Пользователь интернета. Популярнее, чем YouTube: аудитория «ВКонтакте» выросла после замедления сервиса

Есть и другие условия — группа должна быть посвящена определенной теме или личному бренду, в ней должно появляться не менее 12 постов и 2 видео в месяц (контент должен быть оригинальным), а ее владелец не должен зарабатывать на других сервисах VK более ста тысяч рублей в месяц. Если все это соблюдено, то подавший заявку блогер сможет получать 30 тысяч рублей каждый месяц в течении года.

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