VK включит монетизацию для блогеров — подойдут не все

ВКонтакте запускает собственную программу монетизации для блогеров. Подать заявку могут владельцы сообществ с количеством от 1000 до 100 000 подписчиков.

Есть и другие условия — группа должна быть посвящена определенной теме или личному бренду, в ней должно появляться не менее 12 постов и 2 видео в месяц (контент должен быть оригинальным), а ее владелец не должен зарабатывать на других сервисах VK более ста тысяч рублей в месяц. Если все это соблюдено, то подавший заявку блогер сможет получать 30 тысяч рублей каждый месяц в течении года.