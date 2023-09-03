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Сегодня, 20:35

Во что поиграть, если не тянет Starfield? Steam раздает игры про космос

Богдан Виноградов
Корреспондент
Helium Rain.
Фото Deimos Games
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Разумеется, главная игра про космос этого года — это Starfield. Но если новый проект «Беседки» уже успел вас разочаровать или попросту отказался запускаться, то Steam может предложить пару бесплатных альтернатив.

Helium Rain — классический инди-космосим, предлагающий игроку вжиться в роль пилота торгового корабля. Впрочем, бои тоже завезли и даже обещают побаловаться ньютоновской физикой.

Mass Effect. Если очень любишь космос и RPG: 10 игр, максимально похожих на Starfield

Astral Shipwright — самое то, если больше всего вы хотели строить корабли в Starfield. Их можно строить и здесь — собственно, это и есть цель игры.

Если же космос вас не прельщает, то у Steam найдутся и другие опции:

Exception — яркий платформер, несколько напоминающий о серии игр и фильмов Tron. Всегда хотели почувствовать себя антивирусом? Это ваш шанс.

Bulanci — это бесплатный сетевой экшен, в котором игроки примеряют на себя роль сражающихся друг с другом... оживших подушек? Пожалуй, дальнейшие комментарии излишни.

Источник: Steam
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