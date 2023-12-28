Восстание машин началось? Робот Илона Маска напал на человека

Стало известно, что еще в 2021 году один из роботов на фабрике Tesla в техасском Остине атаковал инженера. Устройство, которое вообще-то должно было мирно собирать машину, вонзило свои механические «когти» в сотрудника фабрики из-за неполадки. Несмотря на открытую рану левой руки, инженер не стал брать больничный и продолжил работать уже на следующий день.

Сообщается, что таких инцидентов могло быть гораздо больше, но Tesla не спешит докладывать о них в своих отчетах для местного правительства — естественно, потому что это плохо влияет на бизнес. Разумеется, речь идет о сбоях в программе, а не о полноценном восстании машин... Пока.