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Сегодня, 14:50

Восстание машин началось? Робот Илона Маска напал на человека

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Global Look Press
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Стало известно, что еще в 2021 году один из роботов на фабрике Tesla в техасском Остине атаковал инженера. Устройство, которое вообще-то должно было мирно собирать машину, вонзило свои механические «когти» в сотрудника фабрики из-за неполадки. Несмотря на открытую рану левой руки, инженер не стал брать больничный и продолжил работать уже на следующий день.

Кадр из&nbsp;фильма &laquo;Аквамен&raquo;. Илон Маск помог Эмбер Херд остаться в «Аквамене 2»

Сообщается, что таких инцидентов могло быть гораздо больше, но Tesla не спешит докладывать о них в своих отчетах для местного правительства — естественно, потому что это плохо влияет на бизнес. Разумеется, речь идет о сбоях в программе, а не о полноценном восстании машин... Пока.

Источник: Daily Mail
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