Все распродажи в Steam до апреля 2024 года

Распродажи в Steam — это повод прикупить хороших игр по доступным ценам. Чем плохо? Правильно, ничем, поэтому имеет смысл подготовиться к ним заранее.
Расписание распродаж в Steam в начале 2024 года:
- Большая зимняя распродажа — с 21 декабря по 4 января.
- Фестиваль капитализма и экономики — с 8 по 15 января.
- Фестиваль «Пираты против ниндзя» — с 22 по 29 января.
- Фестиваль «Играм быть» — с 5 по 12 февраля.
- Remote Play Together — с 12 по 19 февраля.
- Фестиваль «Динозавры против роботов» — с 26 февраля по 4 марта.
- Большая весенняя распродажа — с 14 по 21 марта.
- Фестиваль построения колод — с 25 марта по 1 апреля.