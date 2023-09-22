Все распродажи в Steam до апреля 2024 года

Распродажи в Steam — это повод прикупить хороших игр по доступным ценам. Чем плохо? Правильно, ничем, поэтому имеет смысл подготовиться к ним заранее. Расписание распродаж в Steam в начале 2024 года: Большая зимняя распродажа — с 21 декабря по 4 января.

Фестиваль капитализма и экономики — с 8 по 15 января.

Фестиваль «Пираты против ниндзя» — с 22 по 29 января.

Фестиваль «Играм быть» — с 5 по 12 февраля.

Remote Play Together — с 12 по 19 февраля.

Фестиваль «Динозавры против роботов» — с 26 февраля по 4 марта.

Большая весенняя распродажа — с 14 по 21 марта.

Фестиваль построения колод — с 25 марта по 1 апреля.