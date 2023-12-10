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Сегодня, 17:20

Второй трейлер GTA 6 может выйти летом 2024 года

Владислав Шалганов
Корреспондент
GTA 6.
Фото Rockstar Games
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Игроки сделали прогноз, сколько еще придется ждать до следующего трейлера GTA 6.

Многие верят одному из инсайдеров (в X его зовут Synth Potato) он предсказал дату первого трейлера игры.

Synth Potato заявляет, что второй трейлер игры не стоит ждать раньше августа 2024 года, третий трейлер игроки увидят в декабре 2024-го, а релиз самой игры запланирован на март или апрель 2025 года.

Инсайдер также рассказал, когда игроки увидят первый трейлер геймплея — он выйдет только в феврале 2025 года.

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