0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Киберспорт
Главная
Киберспорт

Сегодня, 20:05

Вышел первый большой патч для Atomic Heart

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Студия Mundfish выпустила масштабное обновление 1.003.500 для ретрофутуристического экшена Atomic Heart.

Апдейт улучшает работу игры на ультрашироких дисплеях. Авторы также убрали ошибку, из-за которой игра изначально запускалась в английской озвучке, а также удалили баг, из-за которого терялся прогресс достижений после перезапуска.

Кроме того, разработчики исправили проблему с достижениями «Атомное сердце» и «Сканер». Еще они усовершенствовали интерфейс хранилища «Элеонора» на дисплеях в соотношениях 16:10 и 21:9, а также убрали зависания шкафа во время получения предметов. Более подробная информация о патче доступна по ссылке.

В следующих патчах авторы обещают реализовать настройку пользовательского интерфейса и размера субтитров, добавить поддержку Steam Deck, а также дать возможность переназначать кнопки на геймпаде.

0
Читайте также
Болельщики наехали на канадца из-за Капризова: Кирилл не смог доиграть матч с «Виннипегом»
Виталий Дьяков: «Сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты второй лиги»
Лавров предупредил о последствиях игнорирования расследования по СП
Стало известно о состоянии упавшего на рельсы метро в Москве подростка
Российская артиллерия накрыла огнем отряд ВСУ при бегстве из Артемовска
Толкнувшему подростка под поезд метро назначили психолого-психиатрическую экспертизу
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Капризов выбыл на месяц
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Бетис»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фрайбург»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Севилья» — «Фенербахче»: Лига Европы, видеообзор матча
«Байер» — «Ференцварош»: Лига Европы, видеообзор матча
«Рома» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, видеообзор матча
«Спортинг» — «Арсенал»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Унион» — «Юнион»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Торпедо» бьется насмерть, три вратаря от Разина
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
«Ванкувер» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
Кубок Гагарина: безумие продолжается
«Аризона» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Два бывших игрока Natus Vincere соберут новый состав по Dota 2