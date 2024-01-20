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Сегодня, 15:03

Вышел трейлер «убийцы Diablo» — игроки в восторге

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Eleventh Hour Games
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Вышел финальный трейлер Last Epoch — оригинального «диаблоида», находящегося в производстве более пяти лет.

Изначально проект был «игрой мечты» группы поклонников ARPG, стремившихся привнести в жанр что-то новое и найти баланс между переусложненностью Path of Exile и упрощенностью Diablo 3. Деньги нашлись на Kickstarter еще в 2018 году — и с тех пор продолжалась разработка.

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Судя по восторженным комментариям под трейлером, аудитории игры очень понравилось то, что она увидела. Выйдет Last Epoch 21 февраля.

Источник: YouTube
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