Вышел трейлер «убийцы Diablo» — игроки в восторге

Вышел финальный трейлер Last Epoch — оригинального «диаблоида», находящегося в производстве более пяти лет.

Изначально проект был «игрой мечты» группы поклонников ARPG, стремившихся привнести в жанр что-то новое и найти баланс между переусложненностью Path of Exile и упрощенностью Diablo 3. Деньги нашлись на Kickstarter еще в 2018 году — и с тех пор продолжалась разработка.

Судя по восторженным комментариям под трейлером, аудитории игры очень понравилось то, что она увидела. Выйдет Last Epoch 21 февраля.