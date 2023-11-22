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Сегодня, 18:06

Вышла новая книга по «Ведьмаку», но в ней только кулинарные рецепты

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото CD Projekt Red
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По вселенной «Ведьмака» вышла поваренная книга, насчитывающая в себе сразу 80 рецептов с названием вроде «Каэр-морхенский жареный грибной салат». К счастью, особенно экзотичных для нашего скучного мира ингредиентов вроде крови утопцев или праха вампира в рецептах не присутствует, поэтому воспользоваться ими может любой желающий.

Witcher: Sirens of&nbsp;th&nbsp;Deep. По вселенной Ведьмака сделают мультфильм — уже есть первые кадры

Предисловие написал сам пан Сапковский, которому для этого пришлось отвлечься от работы над очередной книгой про Геральта. Ее сюжет пока неизвестен, но зато известно, что выйдет она в течение 2024 года.

Источник: TG-канал
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