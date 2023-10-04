14-я версия системы Android уже доступна на новых смартфонах Pixel, начиная с модели 4A 5G и выше. Вскоре она появится и на других устройствах.
Все изменения:
- Уменьшился расход батареи — очень важный плюс.
- Появилась возможность использовать смартфон в качестве веб-камеры без сторонних приложений.
- Новые возможности по кастомизации — теперь настроить экран блокировки «под себя» можно еще детальнее.
- Теперь можно просто перетаскивать фотографии в другое приложение.
- Громкость звонка и громкость уведомлений настраиваются отдельно.
- Теперь Android работает с UltraHDR и лучше поддерживает большие экраны.
- Операционная система стала безопаснее.
Конкуренция мобильных операционных систем не стоит на месте, и это прекрасно!