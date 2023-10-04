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Сегодня, 22:18

Вышла операционная система Android 14 — все изменения

Богдан Виноградов
Корреспондент
Pixel 4a 5G.
Фото Google
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14-я версия системы Android уже доступна на новых смартфонах Pixel, начиная с модели 4A 5G и выше. Вскоре она появится и на других устройствах.

Все изменения:

  • Уменьшился расход батареи — очень важный плюс.
  • Появилась возможность использовать смартфон в качестве веб-камеры без сторонних приложений.
  • Новые возможности по кастомизации — теперь настроить экран блокировки «под себя» можно еще детальнее.
  • Теперь можно просто перетаскивать фотографии в другое приложение.
  • Громкость звонка и громкость уведомлений настраиваются отдельно.
  • Теперь Android работает с UltraHDR и лучше поддерживает большие экраны.
  • Операционная система стала безопаснее.
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Конкуренция мобильных операционных систем не стоит на месте, и это прекрасно!

Источник: TG-канал
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