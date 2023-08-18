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9 июля Dota 2 исполнилось ровно десять лет — и в честь этого события Valve выпустила сокровищницу из 13 предметов, объединенных темой ностальгии.
Курьер, отсылающий к бета-версии игры из 2011 года, вдохновленный аниме «Кровь дракона» облик для Мираны, шейдеры, имитирующие эффекты старого телевизора, — эти и другие предметы можно будет выиграть, побеждая в матчах с 18 августа по 7 сентября.
Для получения первого подарка достаточно победить в одной игре в обычном режиме, и в двух — в Turbo.