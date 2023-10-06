Watch Dogs стала самой незаслуженно обруганной игрой в истории

Пользователи Reddit выбрали самую незаслуженно обруганную игру — ей стала Watch Dogs от Ubisoft.

Watch Dogs. Фото Ubisoft

«Единственный минус игры — обман от разработчиков и несбывшиеся обещания. Если играть в Watch Dogs в отрыве от обещаний — это вполне неплохая игра с открытым миром, интересными возможностями и фишками», — комментарий пользователя Reddit.

«Этот мрачный и серьезный Чикаго — мое любимое изображение города в играх. Не знаю, сколько времени я провел в этом надземном метро, просто ехав на следующую миссию и наслаждаясь видами за окном», — комментарий пользователя Reddit.

Также игроки часто упоминали Deus Ex: Mankind Divided, Far Cry 6, Battleborn и Assassin's Creed: Syndicate.