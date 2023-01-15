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Сегодня, 10:55

Watson рассказал, что отказал Virtus.pro из-за желания играть в европейской команде

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Игрок Entity Gaming по Dota 2 Алимжан watson Исламбеков рассказал, почему не оказался в ростере Virtus.pro.

«Virtus.pro меня звала, но я отказался, потому что хотел играть в европейской команде. Как изменился мой плейстайл в Entity Gaming по сравнению с HellRaisers? Я думаю, что не сильно поменялся. Играю как чувствую, мне доверяют и помогают реализовать мои идеи. Почему Entity Gaming испытала сложности в серии против Into The Breach? Мы все играли матч против Into The Breach из домов, потому что были некоторые проблемы с организацией буткемпа. Сейчас я просто привыкаю к ребятам, как и они ко мне. Думаю, что наберем в течении сезона. Почему я на второй карте менял планируемые предметы с Bloothorn на Black King Bar и обратно? Я играл по ощущениям. В том моменте посчитал, что Black King Bar нужно было купить после 40 минуты», — приводит слова Исламбекова Cybersport.Metaratings.ru.

Entity Gaming обыграла Into The Breach в рамках первого дивизиона DPC 2023 для Западной Европы. Матч завершился со счётом 2:0.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/watson-virtus-pro-menya-zvala-no-ya-otkazalsya-khotel-igrat-v-evropeiskoi-komande-219957/
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