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Сегодня, 11:01

WePlay намерена закрыть Academy League

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Руководство турнирного оператора WePlay внесет изменения в деятельность компании, сообщает Cybersport.Metaratings.ru.

По информации источника, с большой долей вероятности первым шагом в качестве изменений станет закрытие серии турниров Academy League по CS:GO.

На данный момент было проведено шесть сезонов Academy League. Последний турнир прошел с 12 октября по 20 ноября 2022 года, победителем которого стала команда Young Ninjas, заработав за победу 45 тысяч долларов.

Напомним, что ранее WePlay потеряла права на освещение турниров BLAST по CS:GO на русском языке.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/weplay-namerena-zakryt-academy-league-228295/
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